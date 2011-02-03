Армия вмешалась в египетские протесты

3 февраля 2011

Египетские военные, которые до сих пор не мешали жителям проводить демонстрации, начали задерживать манифестантов. Об этом в четверг, 3 февраля, со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» говорится в блоге Reuters.

На данный момент известно об арестах только в Каире. По сведениям блога катарского телеканала «Аль-Джазира», людей задерживают на площади Абдель-Муним-Рияд. Между тем основным местом для акций протеста является площадь Тахрир (площадь Освобождения).

Также «Аль-Джазира» со ссылкой на министра здравоохранения Египта Ахмеда Самиха Фарида сообщает, что в ходе ночных столкновений между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака в столице погибли пять человек, еще 836 получили ранения. Ранее поступала информация о гибели четырех человек.

Противостояние между оппозиционерами и сторонниками правящего режима началось в среду, 2 февраля. В течение дня, как сообщалось, погибли три человека, более полутора тысяч были ранены. Главным образом столкновения происходили на площади Тахрир. Армия в происходящее не вмешивалась.

Новому витку беспорядков предшествовало обращение Мубарака к нации, в котором он пообещал, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах. Между тем требование манифестантов о немедленной отставке он выполнить отказался. Вскоре после речи главы государства военные призвали митингующих разойтись по домам, однако те остались на улицах.