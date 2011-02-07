О поединке с Арменией: «Так было и перед игрой с Азербайджаном»

7 февраля 2011

Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал изданию «Еврофутбол» слухи о возможном договорном характере поединка со сборной Армении в рамках отбора на ЕВРО-2012.

«Как воспринял нашумевшее сообщение одной армянской газеты о том, что россияне якобы намерены купить матч у сборной Армении? Бред какой-то! Когда мы встречаемся с представителями бывшего СССР, кто-нибудь обязательно пытается подогреть ажиотаж вокруг этих матчей. Так было и перед игрой с Азербайджаном, и еще с кем-то. Мне кажется, не стоит обращать внимание на такие выдумки, тем более игрокам сборной: все это полнейшая ерунда», - рассказал Василий Березуцкий.