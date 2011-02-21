Вслед за уличной торговлей в Ереване могут запретить торговлю в подземках
Мэрия Еревана сначала запретила уличную торговлю, после чего намерена обустроить городские рынки, а также предоставить торговцам альтернативные помещения. Об этом в понедельник на встрече с журналистами заявил главный специалист Управления торговли и обслуживания аппарата столичного муниципалитета Ованес Галечян.
Еще один участник пресс-конференции, председатель союза прав потребителей Армен Погосян одобрил решение мэрии о запрете уличной торговли, выразив надежду, что городские власти будут последовательны в своих постановлениях.
«Наша столица превратилась в арабский базар. Давайте зададимся вопросом: где моет руки человек, продающий на улице зелень», - отметил Погосян.
По словам Галечяна, в данный момент мэрия ведет соответствующие работы для запрета торговли в подземных переходах.
Представитель мэрии отметил, что они не запрещают людям заниматься торговлей, а лишь предлагают им перейти на рынки.
Галечян также сообщил, что в результате мониторинга они выяснили, что около 200 торговцев уже начали тороговать на рынках.
Напомним, что уже больше месяца в разных частях столицы торговцы проводят акции протеста против запрета на уличную торговлю.