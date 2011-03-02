Нынешние власти Армении и Тер-Петросян по-разному реагируют на ультиматумы

2 марта 2011

Депутат, спикер правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов прокомментировал заявление лидера армянской оппозиции, первого президента Левона Тер-Петросяна, сделанного на митинге Армянского национального конгресса, в котором он предъявил 13 требований властям страны и 2 США и ЕС.

«Прежде всего, он должен осознавать, что с властями говорить ультиматумами бессмысленно. В отличии от них, эти власти всегда готовы к диалогу, но никогда не потерпят ультиматумы. За прошедшие три года президент самое меньшее три раза организовывал обсуждения, связанные с вопросами страны, а они всегда отвергали приглашения. Если в период его правления говорили ультиматумами, в результате чего он подал в отставку, то с этой властью такого не будет. И, самое главное, бессмысленно выступать в качестве посредника между народом и властью. Власти прекрасно осведомлены о заботах общества и делают все возможное, чтобы их облегчить».