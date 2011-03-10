Мировые богачи продолжают богатеть

10 марта 2011

Рейтинг миллиардеров 2011 года побил два исторических рекорда: общее число участников — 1210 человек — и их суммарное состояние — $4,5 триллиона, эта сумма превосходит ВВП Германии. Наибольший прирост обеспечили страны БРИК — оттуда происходят 108 из 214 новичков рейтинга. Более ста собственных миллиардеров есть в США (413), Китае (115) и России (101).

На вершине, как и в прошлом году, мексиканец Карлос Слим Элу, который разбогател на $20,5 млрд — больше, чем кто-либо еще. Состояние телекоммуникационного магната теперь оценивается в $74 млрд. Билл Гейтс (№2) и Уоррен Баффет (№3) владеют $56 млрд и $50 млрд соответственно.

Почти все развивающиеся рынки показали рост, но особенно быстро богатеет Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь живет 332 миллиардера, на 98 больше, чем в прошлом году. Соединенные Штаты все еще вне конкуренции, но постепенно сдают позиции. Всего 6% американских миллиардеров в этом году — новички, против 47% в Китае или 30% — в России.

Самый богатый житель России, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, занимает 14 место в табели о рангах. В прошлом году он был в четвертом десятке. Второе место в российском зачете занимает Алексей Мордашов, а за ним располагается еще четыре бизнесмена с выраженным интересом к металлургии: Михаил Прохоров, Владимир Потанин, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Самая успешная компания прошлого года — Facebook, оцениваемая сейчас в $50 млрд — породила целых шесть миллиардеров. Состояние Марка Цукерберга увеличилось за год на 238% и достигло $13,5 млрд. Инвестиции в социальную сеть обеспечили место в списке и российскому предпринимателю Юрию Мильнеру.