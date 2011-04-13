Барса не пустила Мхитаряна в полуфинал. Дальше пошел 38-летний Гиггз

13 апреля 2011

В ночь на среду по ереванскому времени прошли ответные матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов «Шахтер»-«Барселона» и «Манчестер Юнайтед»-«Челси».



В противоборстве английских клубов вновь сильнейшим оказался «Манчестер Юнайтед», который первую встречу в гостях обыграл соперника с минимальным счетом, а на своем поле победил 2:1.

В конце первого тайма после паса Райана Гиггза, счет открыл нападающий «Манчестера» Хавьер Эрнандес. На 70-й минуте лондонцы остались вдесятером, после того как за вторую желтую карточку с поля был удален бразилец Рамирес, однако вышедший на замену Дидье Дрогба сравнял счет. Через несколько минут, благодаря еще одному великолепному пасу 38-летнего Гиггза, Пак Чжи Сун снова вывел «МЮ» вперед. До конца встречи счет не изменился.

В Донецке «Шахтер» Генриха Мхитаряна уступил «Барселоне» со счетом 0:1. Первая встреча закончилась разгромом горняков – 5:1.

Автором единственного забитого мяча стал Месси. Генрих Мхитарян, который провел на поле 90 минут, также мог отличиться. Во втором тайме Мхитарян мощным ударом отправил мяч под планку, однако голкипер «Барсы» Виктор Вальдес не без труда смог отразить удар. Во второй раз полузащитник сборной Армении сделал отличную передачу на Морено, которому не удалось поразить беззащитный нижний угол. В ходе матча Мхитарян также получил желтую карточку.

Отметим, что сегодня поздно вечером пройдут еще две ответные встречи четвертьфинала: «Шальке04»-«Интер» (5:2) и «Тоттенхем»-«Реал Мадрид» (0:4).