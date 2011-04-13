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Китай намерен сдать в аренду необитаемые острова

Власти КНР готовы сдавать необитаемые острова в аренду на 50 лет. Распоряжение об этом опубликовано 13 апреля в государственных СМИ.
Национальное управление океанографии опубликовало список из 176 необитаемых островов, часть из которых в ближайшее время может обрести своих новых хозяев. По словам представителя управления, в собственность на 50 лет может быть передан остров площадью не меньше 500 кв. м, не относящийся к особо охраняемым национальным территориям, передает РИА Новости.

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