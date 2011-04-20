В США мальчик принес в школу оружие: 3 ученика ранены

20 апреля 2011

Трое школьников в американском городе Хьюстон получили ранения в результате стрельбы, передает РБК.

Как сообщается, шестилетний мальчик принес ружье в школу, чтобы показать его друзьям.

По предварительным данным, оружие выпало из рюкзака ребенка на пол и выстрелило.

В результате ранения получили трое детей, в том числе владелец ружья. Полиция пытается выяснить, где школьник взял ружье.

Это далеко не первый случай со стрельбой в общественных учреждениях в США и попытка его применить. В связи с чем все чаще в стране проходят акции протеста, направленные на введение запрета на свободную продажу огнестрельного оружия.