2026 г. 3 июня, среда
Epress

В США мальчик принес в школу оружие: 3 ученика ранены

Трое школьников в американском городе Хьюстон получили ранения в результате стрельбы, передает РБК.

Как сообщается, шестилетний мальчик принес ружье в школу, чтобы показать его друзьям.

По предварительным данным, оружие выпало из рюкзака ребенка на пол и выстрелило.

В результате ранения получили трое детей, в том числе владелец ружья. Полиция пытается выяснить, где школьник взял ружье.

Это далеко не первый случай со стрельбой в общественных учреждениях в США и попытка его применить. В связи с чем все чаще в стране проходят акции протеста, направленные на введение запрета на свободную продажу огнестрельного оружия.

Армения
Азербайджанский премьер призвал мировое сообщество способствовать закрытию АЭС в Армении
Предыдущая

Азербайджанский премьер призвал мировое сообщество способствовать закрытию АЭС в Армении

Мэр Еревана недоволен упоминанием его семьи
Следующая

Мэр Еревана недоволен упоминанием его семьи