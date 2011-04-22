Медведев и Путин теряют доверие россиян

22 апреля 2011

Рейтинги президента РФ Дмитрий Медведева, премьер-министра Владимира Путина и партии "Единой России" упали до рекордно низкого уровня. Согласно всероссийскому опросу, проведенному фондом "Общественное мнение", популярность президента в глазах россиян с января 2010 года снизилась с 62% до 46%, доверие к премьеру опустилось с 69% до 53%. В то же время, рейтинг правящей партии достиг минимума за последние два года - 44%. Одновременно рекорда достиг уровень недоверия к партии власти - он поднялся с 29% в январе до 38% в апреле, сообщают "Ведомости".

В конце 2010 года рейтинг доверия к премьеру Путину оставался стабильным, а число одобряющих деятельность президента Дмитрия Медведева постоянно росло. В конце 2010 года впервые за время наблюдений социологов президент сравнялся в рейтинге одобрения с премьером. Однако уже в январе позиции Медведева и Путина в рейтинге доверия россиян снизились на 6-7%, показал опроса "Левада-центра". Как отмечали тогда СМИ, таких резких колебаний не было даже в разгар финансового кризиса.