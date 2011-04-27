Мубарака решили не переводить в тюремный госпиталь

27 апреля 2011

Экс-президент Египта Хосни Мубарак не будет переведен в тюремный госпиталь из международного медицинского центра в Шарм-эль-Шейхе, где он сейчас находится, поскольку это может ухудшить состояние его здоровья. По словам представителя генерального прокурора страны Аделя Саида, соответствующее решение принято МВД страны по просьбе врачей, следящих за здоровьем бывшего президента, передает CNN.

Ранее планировалось, что Мубарака переведут в больничное отделение тюрьмы "Тора" в пригороде Каира. Сейчас в этой тюрьме находятся двое его сыновей - Гамаль и Алаа.