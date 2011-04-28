2026 г. 3 июня, среда
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При пожаре в Армянской церкви в Москве никто не пострадал - МЧС

Пожар в строящемся здании Армянской церкви на Трифоновской улице в центре Москвы ликвидирован. Пострадавших нет. Об этом сообщил представитель МЧС.

Как рассказал журналистам сотрудник спасательной службы, огонь в храме вспыхнул примерно 2 часа назад. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. В одном из помещений горели личные вещи. Ранее сообщалось, что внутри здания могут находиться рабочие, передает Сити-FM.

Строительство кафедрального собора Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви ведется в Москве уже несколько лет. По плану архитекторов, это будет многофункциональный комплекс, общая площадь которого превысит 25 тысяч квадратных метров. Он будет включать кафедральный собор, часовню, просветительский центр с библиотекой, конференц-зал, музей, резиденцию, трапезную и гостевую зоны. Предусмотрена подземная автостоянка на 160 машин.

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