У Леди Ди нашли армянские корни «из шовинистических побуждений»

29 апреля 2011

«В письмах о принцессе Диане я понял, возможно исходя из шовинистических побуждений, что у нее были армянские гены, хотя армянка она только на 1/64». Об этом в Интернет-энциклопедии Armeniapedia пишет Левон Топузян.

Армянским предком Дианы, по его мнению, является Элиза Кевар из Индии.

Несколько лет назад в доме предков принцессы Уэльской были обнаружены письма на незнакомом языке. В результате исследований было выяснено, что письма написаны на армянском языке. Их своим детям и внукам писала Элиза.

Элиза Кевар вышла замуж за шотландца Теодора Форбса, у них родилась дочь, которую назвали Джейн. Она вышла замуж за Девида Литлджона, а их дочь Рут – за Уильяма Гила. Рут Сильвиа Гил приходится Леди Диане бабушкой, она вышла замуж за Лорда Фермо. А их дочь Франсис Рут Бурк Роач – за отца Дианы Эрла Спенсера VIII. Выходит, что бабушка пробабушки Леди Ди была армянкой.

Топузян считает примечательным, что к Элизе Кеварк обращались «миссис Форбсян».