Павлюченко: При всем уважении к сборной Армении...

31 мая 2011

При всем уважении к сборной Армении, эту команду россияне обязательно должны обыгрывать в домашнем отборочном матче чемпионата Европы-2012 по футболу. Об этом заявил нападающий сборной России Роман Павлюченко в преддверии встречи, которая состоится 4 июня в Санкт-Петербурге. В первом матче команды сыграли вничью 0:0.

«В Армении победить не удалось, но мы играли на выезде, а армяне - домашняя команда. Но такие встречи не запоминаются, к тому же, я в ней не участвовал. Сейчас мы просто должны спокойно обыгрывать этого соперника, - рассказал футболист, добавив, что ему все равно, где играть - в Москве или Санкт-Петербурге. - Поля одинаковы везде. Думаю, атмосфера во время матча будет хорошей, будет полный стадион. Без разницы, где играть, главное - хорошее поле, хорошая атмосфера, хорошая публика».

Последнее время сборную России часто критикуют за неубедительную игру, и, по мнению Павлюченко, иногда критика нужна. «Но если смотреть турнирную таблицу, мы в лидерах. Давайте дождемся окончания отборочного цикла», - предложил он.

После пяти игр в группе B лидирует команда Словакии (10 очков), сборная России занимает второе место (10), на третьем - ирландцы (10), на четвертом - Армения (8), на пятом - македонцы (4), замыкают турнирную таблицу футболисты команды Андорры, не набравшие ни одного очка.