Арабский Ереван: обманчивые гостиницы, рестораны с сюрпризом, лучшее - за городом

3 июня 2011

На этот раз популярный российский блогер, фотохудожник Илья Варламов решил не разбивать отчет о 3-хдневном пребывании в Армении по темам, а описать свое путешествие в формате путевых заметок.

«Первый день был, к сожалению, самым неудачным. Сначала подвела Армавиа, со своим разваливающимся Суперджетом, потом встретили «гостеприимные таксисты», а конец дня испортил неудачно выбранный ресторан. Забегая вперед скажу, что негативное впечатление от страны в первый день было обманчивым. Армения удивительная, интересная и красивая страна, главное не задерживаться в Ереване, а сразу брать машину и отправляться в горы!

Аэропорт Еревана сайчас активно строится и реконструируется. На паспортный контроль вызывают на электронном табло. Удивительно, но при выходе в зал прилета на тебя не набрасываются таксисты с предложением своих услуг. Я думаю руководителей московских аэропортов нужно срочно отправить на стажировку в Армению, чтобы им объяснили, как можно выгнать из здания аэропорта всех нелегальных таксистов.

Таксисты ждут на площади около выхода. Я позвонил в компанию, в которой предварительно заказал машину. Поездка до центра города должна была обойтись в 3000 драмов ($8). Подхожу к нужной машине:

- Я заказывал такси, - обращаюсь я к водителю,

- Поехали!

- А сколько стоит, - на всякий случай решаю уточнить я цену,

- Поехали!

- Сколько?

- 5000!

- Подождите, мне говорили 3000!

- Какие 3000?! Ты где такие цены вообще видел?! Не бывает у нас таких цен! 5000, поехали!

- Диспетчер сказал, что цена поездки будет 3000!

- Поехали за 4000!

В итоге через несколько минут «торговли» таксист соглашается отвезти в город за 3000.

Приезжаем в отель Golden Tulip. Я заранее забронировал номер на сайте, ввел данные карточки, получил подтверждение.

- Здравствуйте, мы резервировали номер.

- Можно ваши паспорта? - протягиваю девушке документы, - На вас нет брони!

- Как нет? Я через ваш сайт бронировал!

- А! Ну этого мы не знаем, у нас тут нет интернета. Какой вам нужен номер?

Называю данные бронирования, на всякий случай решаю уточнить цену

- Этот номер будет стоить 90 000 драмов за ночь.

- Подождите, но на сайте написано 75 000, и мне прислали подтверждение брони на эту сумму, - показываю девушке распечатку брони

- Но у нас же тут нет интернета! Ладно, заселяйтесь, при выезде решим, что с вами делать.

Вообще решать финансовые вопросы после оказания услуги в Армении любят. У продавца появляется больше возможностей задрать цену, а у покупателя меньше возможностей ее скинуть. Но одно дело такси или рынок, и совсем другое «один из лучших отелей города», каким они себя называют.

Сам отель, конечно, даже близко на 5 звезд не тянет. По европейским меркам это средненькие 4 звезды. Особенно доставляет персонал:

- Сколько вас проживает в номере?! - с неожиданным вопросом вламывается в комнату женщина. Судя по интонациям она имеет большой опыт работы в советских гостиницах

- Два человека, а что?

- Значит вам положенно 2 комплекта полотенец! Сейчас принесу!

Сам Ереван совершенно не понравился. Он больше напоминает небогатый арабский город, чем столицу государства с многовековой историей. Сегодня история в Ереване исключительно советская, да и та в удручающем состоянии.

При Советской власти произошла масштабная реконструкция Еревана, проводимая с 1924 года по проекту Таманяна, разработавшего особый национальный стиль с использованием элементов традиционной церковной архитектуры и туфа как строительного материала. В ходе этой реконструкции, город полностью изменил свой вид; почти все ранее построенные здания были уничтожены (в их числе - крепость, чей камень пошел на облицовку набережной, дворец сардара, почти все церкви и мечети). Были проложены новые улицы.

Советские власти построили новый, удобный для советского гражданина город с широкими аллеями, просторными площадями, парками и фонтанами. Уничтожив исторический центр, советские архитекторы уничтожили и дух города. Теперь это безликий, ветхий, неинтересный город, в котором туристу совершенно нечего делать.

Сами ереванцы продолжают идти дорогой советского бульдозериста. Немногие старые здания и кварталы сносятся, перестраиваются и разрушаются, а в центре появляются безвкусные современные коробки из дешевых китайских отделочных материалов. Окончательно портит впечатление реклама, которая толстым слоем покрывает городской пейзаж. Ереван мне почему-то очень напомнил Алма-Ату.

Даже указатели улиц умудрились продать рекламодателям.

В выходные дни в городе работает «Вернисаж» - огромный развал, где можно купить старье и сувениры. продают все, от скатертей и платков, до старой одежды. На Вернисаже много туристов и местных жителей, продавцы говорят по-английски.

Ничего интересного я там не нашел. Ковры очень дорогие и некачественные. Намного хуже, чем в Иране, а стоят дороже. Сувениров почти нет, а советская посуда может заинтересовать только иностранных туристов.





Решил спуститься в метро. Снимать там строго нельзя, да и нечего. Обычный советский метрополитен. Поезда всего по два вагона, ходят с большими интервалами. Станции испорчены рекламой.

Центральная станция метро. Судя по состоянию, ей никто не занимался последние 20 лет.

В центре можно найти тихие уютные дворики.

И конечно шедевры самостроя. Это центр города.





В Ереване делать нечего. Самая красота начинается за городом. В городе есть несколько прокатных контор, в том числе и международные. Я взял Хонду CRV на два дня, это обошлось в 200 долларов. Я не рекомендую брать в Армении легковушки. дороги очень плохие и могут возникнуть проблемы. Когда будете планировать путешествие на автомобиле, учтите, что в Армении очень дорогой бензин. Литр 95 стоит почти 50 рублей ($1,6).

Это Арарат? - спрашиваю я пастуха

- Да, Арарат, наш Арарат! - отвечает он.

Арарат считается едва ли не самым известным символом Армении и изображён на её гербе, хотя сегодня гора находится на территории Турции.

В Гарни находится одна из главных достопримечательностей Армении - восстановленный из руин в советское время языческий храм I в. н. э., представляющий собой изящный периптер эллинистическо-римского типа.

На северо-востоке, в семи километрах от Гарни, выше по ущелью реки Азат находится знаменитый Гегард, славящийся своею скальной архитектурой, успешно соперничающей с наземными постройками. Гегарт-дословно обозначает «Монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в сокровищнице Эчмиадзина.

Сейчас на всех основных достопримечательностях стоят стенды с информацией, в том числе и для слепых на разных языках!

По дороге в Ереван мы заехали в ресторан. Попросили меню, официантка сказала, что меню под рукой нет, но она так все расскажет. Сделали заказ, пока ждали нашли меню и посмотрели цены. Шашлык стоил 200 рублей ($6,6). Когда в конце ужина официантка принесла счет, то там шашлык стоил уже 450 рублей, весь счет был больше раза в два. На мой вопрос, почему цены так сильно отличаются от меню, официантка сказала, что «меню у нас летнее, а сейчас еще весна, поэтому цены выше». Как я понял, многие рестораны и кафе работают по схеме «ешь, а в конце будет сюрприз!».

Обратно в город ехали очень долго. Стемнело быстро и я несколько раз сворачивал не туда. Указателей мало, разметки на дороге нет вообще, а навигатор завел в тупик. Вместо 30 минут я плутал больше часа, а когда уже приехали в центр города увидел вот такую картину. С какого-то праздника валили толпы народу. Причем полиция не перекрыла никакие улицы, люди шли между машин, все движение встало.