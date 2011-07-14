Армения истощается. Министр вышел и вспомнил лишь комбинат арестованного за «педофелию»

14 июля 2011

В четверг, 14 июля, в день заседания кабинета министров перед зданием правительства в центре Еревана традиционно на акции протеста собрались различные группы недовольных граждан. Самой многочисленной на этот раз была группа протестующих против эксплуатации недр Армении.

«Дело в том, что Армения сильно истощается, разрабатывают месторождения, которые не трогали даже в советсвкое время. Было дано более 450 соответствующих лицензий, сейчас ведутся поисковые исследовательские работы, чтобы предоставить еще примерно 200 лицензий. А правительство продолжает затыкать уши на предостережения», - сообщил журналистам активист, глава клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян.

«Они пожирают недра, богатсво народа» гласил один из плакатов, на котором были изображены президенты Армении Серж Саргсян, Роберт Кочарян, директор Зангезурского медно-молибденового комбината Максим Акопян, экс-министр охраны природы, председатель постоянной комиссии парламента Армении по экономическим вопросам Вардан Айвазян, депутаты Эрмине Нагдалян, Тигран Арзаканцян, глава компании «Vallex Group» Валерий Межлумян, обвиняемый в педофелии, бывший гендиректор «Ахталинского горнообогатительного комбината», экс- советник премьер-министра Сероб Тер-Погосяна.

Среди прочих плакатов выделялись «Ара, убирайтесь, нах...», «Прекратите мародерство».

Спустя некоторое время к протестующим присоединились молодые «зеленые» на велосипедах и также с плакатами. Один из них, Самвел Арутюнян, рассказал, что они живут близ эксплуатируемых месторождений: «Хватит распродавать Армению! Скоро совсем будет негде жить, даже в Ереване. Дошли до Раздана, Абовяна, где они загрязняют воздух и воду».

К собравшимся вышел министр охраны природы Арам Арутюнян и обратился к протестующим: «Эскплуатация недр необходима, при этом вред окружающей среде необходимо минимизировать, используя самые современные технологии. Такова международная практика. Мы принимаем соотвествующие меры, когда эти нормы не соблюдаются».

На требование журналистов назвать предприятия, загрязняющие окружающую среду, министр назвал «Ахталинский горнообогатительный комбинат», недавний руководитель которого, как мы уже указали, арестован и находится под следствием по обвинению в совращении малолетних.