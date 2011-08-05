У Армении в Аджарии новый консул

5 августа 2011

Посол Армении в Грузии Ованес Манукян на встрече с председателем правительства Аджарии Леваном Варшаломидзе представил нового генерального консула Республики Армения в Аджарской автономии Гарика Исраеляна.

На встрече также обсуждались вопросы экономиеского сотрудничества, в частности, речь шла о возможных армянских инвестициях в регион. Была достигнута договоренность о том проведении в Армении ряда презентаций туристического и инвестиционного потенциала Аджарии, говорится в пресс-релизе.