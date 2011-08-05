2026 г. 3 июня, среда
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У Армении в Аджарии новый консул

Посол Армении в Грузии Ованес Манукян на встрече с председателем правительства Аджарии Леваном Варшаломидзе представил нового генерального консула Республики Армения в Аджарской автономии Гарика Исраеляна.

На встрече также обсуждались вопросы экономиеского сотрудничества, в частности, речь шла о возможных армянских инвестициях в регион. Была достигнута договоренность о том проведении в Армении ряда презентаций туристического и инвестиционного потенциала Аджарии, говорится в пресс-релизе.

Армения
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