Элитный проспект вновь напомнил об опасности провала центра Еревана (ФОТО)

9 августа 2011

Экологическая организация «Эколур» бъет тревогу по поводу опасности Северного проспекта - пешеходной улицы в центре Еревана, соединяющей театр оперы с площадью Республики и включающей множество элитных жилых домов, офисов, магазинов, ресторанов.

Экологи пишут, что по всей улице, которя покрывает многоэтажную подземную автостоянку, видны трещины и впадины, накренились фонарные столбы, деформировались водоотводы деформируются. Все это иллюстрируется фотографиями.

Автор сообщения напоминает прогнозы о том, что центр столицы может в любой момент уйти под землю, и обращается к мэру Карену Карапетяну, главному архитектору Еревана Нареку Саргсяну, министру градостроительства Вардану Варданяну: «Какие шаги предпринимаются для устранения аварийной ситуации Северного проспекта? Почему разрушаются водоотводы? Насколько реальны прогнозы о том, что проспект разрушается?».

Работы по застройке Северного проспекта Еревана начались осенью 2001 года. Оно сопровождалось многочисленными акциями протеста со стороны жителей центрального района столицы, которых насильно выселяли из своих квартир. Многие из них были недовольны размером компенсации, выданной на покупку нового жилья. К примеру, за 55,7 кв. м жителю центра Еревана правительство Армении предложило $33 тыс., что не соответствует нынешним ценам - $800 за один кв. м. Многие эксперты отмечали, что прибыльность от проекта составляет более 200 %.

В общей сложности площадь застройки составляет 320 тыс. кв. м, под зданиями построены автостоянки на 2 тыс. автомашин.





Затраты на само строительство взяли на себя частные инвесторы. Согласно официальным источникам, объем инвестиций в строительство элитного проспекта составляет 101 млрд драмов ($310 млн). Застройщиками проспекта являются компании «Нор Айленд», «Бизнес Центр», «Прогресс Армения», «Локал Девелоперс», «Гарни Групп», Московская инвестиционная строительная компания, «Хас Профит», «Согласие. Армения».

Северный проспект разделен на три части. Первая его часть открылась 29 мая 2006 года. Вторая и третья, были открыты 16 ноября 2007 года, хотя многие здания до сих недостроены и пустуют.