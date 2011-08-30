Американские СМИ раскрыли тайну семейства Барака Обамы

30 августа 2011

Американские СМИ раскрыли одну из тайн семейства президента США Барака Обамы. Дядя Омар, о котором глава Белого дома писал в своих мемуарах и которого так долго искали журналисты, оказался за решеткой.

Как выяснилось, Оньянго Обама 24 августа был арестован полицией недалеко от Бостона за вождение в нетрезвом виде. Родственник президента был настолько пьян, что едва не врезался на своем Mitsubishi 4x4 в патрульный автомобиль, а после этого еще и заявлял, что полицейский должен его пропустить.

Обаму забрали в участок, где выяснили, что он, оказывается, уже много лет проживает в Соединенных Штатах нелегально. Оказалось, что Федеральное бюро по делам миграции уже давно намеревается отправить его обратно в Африку.

Отметим, что о "дяде Омаре" Барак Обама писал в своей книге 1995г. В ней говорилось, что 25 лет назад один из родственников будущего президента уехал из Кении искать счастье в США, а назад так и не вернулся. Как выяснилось теперь, Омар приехал в Бостон и переименовал себя в Оньянго, объяснив это желанием иметь африканское имя.