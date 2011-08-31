Реальный порно-скандал с армянской актрисой войдет в сюжет ее бывшего сериала

31 августа 2011

Актрису Анжелу Саргсян уволили со съемок сериала «Где мой мужчина?», который идет на телеканале «Армения», из-за ее откровенных фотографий, распространенных в сети.

Как пишет «Грапрак», эту историю и дикуссии вокруг обнаженной фотосессии актрисы сценарист внесет в одну из последних серий мыльной оперы. Как и в жизни, подруги будут обсуждать поступок коллеги и осуждать ее.

Телеканал увольнение Анжелы Саргсян объясняет проблемами со здоровьем и распространяет сведения о том, что она еще до истории с фотографиями не приходила на съемки, и руководство «Армении» было вынуждено было заменить ее, пишет издание.

Ранее пресса сообщала, что сначала порнографические изображения Саргсян были выставлены на ее странице в соцсети «Одноклассники», а после были удалены. Это якобы сделал ее друг, чтобы наказать актрису.

фото с сайта kamoblog.com