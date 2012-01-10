В Париже будут штрафовать за брошенные на землю окурки

10 января 2012

Парижские власти в ближайшее время собираются штрафовать курильщиков на 35 евро за каждый брошенный на землю окурок.

Городские власти выписывают тысячи штрафов за загрязнение парижских улиц, и новые санкции позволят значительно повысить эти результаты, сообщает во вторник, 10 января, информационный канал BFM TV.

Полицейские получат указание штрафовать прохожих за брошенные окурки, после того как рядом с мусорными пакетами в городе установят пепельницы. Чтобы избежать воровства, эти приспособления будут изготовлены из дешевого материала, а не из нержавеющего металла.

"Окурок - это токсичный выброс, поскольку в нем содержатся смолы и токсичные вещества. Когда один окурок оказывается в водостоке, он загрязняет до шести литров воды. При этом в естественных условиях он разлагается от пяти до 10 лет", - заявил заместитель мэра Парижа Франсуа Даньо.

В то же время многие парижане не разделяют энтузиазма властей, предлагая мэрии сконцентрироваться на уборке собачьих экскрементов и на предупредительных, а не карательных мерах.

По данным BFM, ежегодно парижские городские службы собирают 315 тонн отходов, которые бросают на улицах курильщики.