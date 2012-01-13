Жители армянского села стали жертвой дороги Север-Юг

13 января 2012

Строительство дорог на участке Гюмри-Уджан транспортного коридора «Север-Юг» грозит уничтожением пахотных земель 25 хозяйств.

Как пишет газета «Еркир», уджанцы жалуются на то, что их заставляют продавать свои земли по 260 драмов (70 центов) за один квадратный метр. Сельчане утверждают, что на встрече с ответственными за проект им обещали рыночные цены - 1940-1970 драмов за кв/м.

Кроме того, уджанцы отмечают, что с владельцами земельных участков одной категории, которые находятся рядом друг с другом, договариваются по разным ценам: для одного - 260 драмов за кв/м, за другой участок - 500, а за третий - 350 драмов.