Армянский секс против азербайджанского

16 января 2012

Патриотическое воспитание азербайджанского народа остается на ужасно низком уровне. Пока они этого не осознают, армян победить не удастся. К такому выводу пришел культуролог, философ и постоянный автор ресурса Kultura.Az Айдын Али-заде, проанализировав поступок своего знакомого.

«Недавно один мой знакомый рассказал мне историю о том, как он поехал в деловую командировку в одну зарубежную страну и как он там достойно представил Азербайджан. Долго рассказывал о том, как выступал, отвечал на вопросы, как все интересовались Азербайджаном. Он рассказывал об армянской агрессии на нашу страну, о том, как армяне оккупировали наши территории. Потом он высказал там сожаление, что некоторые страны признают вымысел армян о некоем геноциде. И он, дескать, сумел настроить общественное мнение в пользу Азербайджана.

Ну, я его долго и терпеливо выслушивал. Но потом ему задал вопрос о том, что было после этой конференции. Он скромно сказал, что ничего особенного. Потом был ужин и он продолжал рассказывать в общих беседах делегатам со всего мира об Азербайджане. Потом я его спросил, что было после ужина, когда вся официальная часть кончилась. Он ответил, что его рассказы понравились одной симпатичной высокопоставленной женщине из одной зарубежной стрны, которая обратила на него внимание и продолжала беседы с ним.

Это мне стало особо интересно. Я разумеется, спросил его о том, а пошли ли вы с ней в номер гостиницы для продолжения приятных бесед. Он ответил, что она его пригласила к себе, и он пошел. Я был восхищен и сказал ему, что не сомневаюсь в том, что ночью с ней ты сумел достойно представить Азербайджан. Сумел доказать ей, как может любить азербайджанский мужчина.

Но тут посмотрел на меня свысока и сказал, что он женатый человек, любит свою жену и никогда ей не изменял. Поэтому он просто ушел от нее, хотя она предложила ему секс.

Услышав это, я пришел в ярость. Я сказал ему, что все сделанное им не имеет никакого смысла, если он не занялся сексом с этой прекрасной женщиной и не доказал на деле, что представляет из себя азербайджанец. Он видите ли верен своей жене!!! Какого хрена? Тут речь идет о наших национальных проблемах, о чести нации, о флаге страны. А он, видите ли, гордится верностью жене. Как это так? Как можно предавать национальные интересы в угоду своей жене? Как можно ставить свои шкурные интенресы выше интересов нации, страны, и даже мирового тюркства?

Он обязан был заняться сексом с этой женщиной и доказать преимущества, милость, любовь и ласку азербайджанцев. Все это надо доказывать не словами, а делами. Мало ли что ты там сказал? Когда до дела дошло, ты предал интересы нации, предал не только азербайджанцев, но и всех тюрок. А все из-за какой-то своей жены! Как можно ставить верность своей жене, выше мнения чужой женщины о тебе? Ведь там ты представляешь не себя, а всех азербайджанцев и тюрок!!!

Теперь посмотри что будет! Женщина была восхищена тобой и предложила близость, но ты ее отверг. Значит, она возненавидела не только тебя, но и всех азербайджанцев и даже тюрок! Потом ведь она точно также услышит какого-нибудь армянина и пожелает, чтобы он доказал на деле ласку армянского народа. И он, в отличие от тебя, это сделает! Тогда она и утвердится во мнении, что он, армянин, прав. Он такой весь из себя милый и любвеобильный. Не то что этот азербайджанец.

И уже в постели, после приятного занятия сексом армянин расскажет ей о том, что был геноцид, что их резали турки и вообще все тюрки. Она заплачет и пожалеет армян. А потом армянин скажет ей, что азербайджанцы, да и все тюрки вообще, трахают только ослов, а не женщин. И тогда женщина придет в ярость от всех тюрок.

Потом она, будучи женой высокопоставленного чиновника расскажет о несчастном гонимом армянском народе ему. Он, в свою очередь, ей поверит и вынесет в парламент своей страны вопрос о геноциде армян. А там окажется, что другие депутаты любят армян по точно такой же причине. И тогда еще одна страна примет резолюцию в пользу армян и против нашего народа, турок и всех тюрок.

Вот к чему приведет отказ этого моего знакомого от сексуального предложения милой иностранки. В результате я констатирую тот факт, что именно из-за таких как он, наш народ находится в кризисе. Пока он не поймет, что интересы нации выше его шкурных интересов, он не то что ничего не добьется, но и будет расцениваться как национальный изменник и предатель. Да, я допускаю, что он не уверен в себе как мужчина. Но это не оправдание. Во имя достоинства и чести нации надо в решающий момент мобилизоваться. Надо заранее пойти к врачу, подлечиться. Ну, в крайнем случае, надо выпить килограмм Виагры. Но с женщиной заняться любовью необходимо, так как пока она не почувствует это, она никогда не признает правоту азербайджанского народа.

И занимаясь любовью, надо помнить, что потом она может заняться сексом и с армянином. Поэтому на каждом лежит ответственность, не только заняться сексом, но и сделать это как можно более на высоком чувственном и техническом уровне. Чтобы после того, как она переспит с армянином, она вспомнила милого азербайджанца и нашла его более искусстным в сексе. И если будет так, то она воздействует на своего мужа-депутата, чтобы он проголосовал против надуманного геноцида армян и убедил в этом остальных».