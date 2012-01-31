Очередной американский армянин попался на махинациях со страхованием

31 января 2012

30 января федеральный суд американского города Чарльстон осудил 42-летнего Саргиса Тадевосяна на 6 месяцев лишения свободы за участие в махинациях против страховой медицинской компании Medicare.

Как сообщает wvgazette.com, в ходе следствия правоохранительные органы выяснили, что группировка, членом которой являлся Тадевосян, зарегистрировала в городе Чарльстон 7 несуществующих клиник и отправляла Medicare фальшивые счета для оплаты страхования. Таким образом им удалось присвоить 4 млн долларов.

В заключительном слове Тадевосян через переводчика сообщил судье, что сожалеет о случившемся. У жены Тадевосяна диагностировали рак, в связи с чем он попросил о максимально мягком наказании.

Адвокат подсудимого попросил судью учесть, что обвиняемый занялся мошенничеством «после побега из Армении, вовлеченной в этнические распри». Вероятно, защитник имел ввиду карабахский конфликт, после которого значительное количество народа уехало из региона в статусе беженцов.

Напомним, что арестованная 13 октября 2010 года в США преступная группировка, в которую входили выходцы из Армении и других стран бышего СССР, выкрала у американской страховой организации «Medicare» около $163 млн. Главарю группировки Армену Казаряну выдвинули обвинения в вымогательстве, мошенничестве в сфере страхования, махинациями с банковскими счетами, отмывании денег, краже удостоверений личности, мошенничестве с кредитными картами.

Первым утвержденным судом обвинением стало вымогательство. В случае подтверждения остальных обвинений Казаряна могут приговорить к 20 годам или даже пожизненному заключению.