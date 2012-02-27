2026 г. 3 июня, среда
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За «измену, наркотики и оружие» в Азербайджане арестовали уже 40 верующих

По данным Исламской партии Азербайджана, число арестованных за последние недели  верующих достигло 40 человек. Как сообщил Turan зампред ИПА Акиф Гейдарли, им предъявлены обвинения в государственной измене, незаконном хранении наркотиков и  оружия.

В Исламской партии эти обвинениями считают необоснованными. Защита  арестованных обеспечена слабо, а некоторые обвиняемые сами не проявляют интереса к этому. «Создается впечатление, что аресты проводятся для отчетности» - сказал Гейдарли.

Министерство национальной безопасности не комментирует аресты несмотря на обвинения верующих в государственной измене.

Большинство арестованных это жители поселка Нардаран близ Баку, где за последние 2 недели арестованы 14 человек.

Армения
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