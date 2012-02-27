За «измену, наркотики и оружие» в Азербайджане арестовали уже 40 верующих

27 февраля 2012

По данным Исламской партии Азербайджана, число арестованных за последние недели верующих достигло 40 человек. Как сообщил Turan зампред ИПА Акиф Гейдарли, им предъявлены обвинения в государственной измене, незаконном хранении наркотиков и оружия.

В Исламской партии эти обвинениями считают необоснованными. Защита арестованных обеспечена слабо, а некоторые обвиняемые сами не проявляют интереса к этому. «Создается впечатление, что аресты проводятся для отчетности» - сказал Гейдарли.

Министерство национальной безопасности не комментирует аресты несмотря на обвинения верующих в государственной измене.

Большинство арестованных это жители поселка Нардаран близ Баку, где за последние 2 недели арестованы 14 человек.