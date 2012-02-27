За «измену, наркотики и оружие» в Азербайджане арестовали уже 40 верующих
По данным Исламской партии Азербайджана, число арестованных за последние недели верующих достигло 40 человек. Как сообщил Turan зампред ИПА Акиф Гейдарли, им предъявлены обвинения в государственной измене, незаконном хранении наркотиков и оружия.
В Исламской партии эти обвинениями считают необоснованными. Защита арестованных обеспечена слабо, а некоторые обвиняемые сами не проявляют интереса к этому. «Создается впечатление, что аресты проводятся для отчетности» - сказал Гейдарли.
Министерство национальной безопасности не комментирует аресты несмотря на обвинения верующих в государственной измене.
Большинство арестованных это жители поселка Нардаран близ Баку, где за последние 2 недели арестованы 14 человек.