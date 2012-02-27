Парацетамол способен вылечить от стресса - ученые

27 февраля 2012

Эмоциональные переживания могут трансформироваться в конкретную физическую боль, поэтому лечить их можно небольшими дозами парацетамола, утверждают ученые.

Парацетамол способен практически полностью излечивать самую романтическую боль в природе человека. Оказалось, что эмоциональные переживания затрагивают те же самые участки мозга, что и боль физическая. А стресс, вызванный разрывом отношений или отказом от понравившегося человека, хорошо поддается воздействию обезболивающих.

В ходе трехнедельных исследований группа ученых из Калифорнийского университета лечила 62 добровольца либо тайленолом (американское название парацетамола), либо плацебо. Каждый вечер участники исследования сообщали о своем физическом и эмоциональном состоянии. Выяснилось, что у тех, кто принял 1 000 мг обезболивающих (две таблетки) наблюдалось "существенное сокращение интенсивности душевных переживаний" по сравнению с теми, кто сидел на пустышках.

В ходе другого теста добровольцы участвовали в компьютерной игре, которая заставляла некоторых из них чувствовать себя отверженными. В то же время ученые сканировали их мозг, что показало, как чувство отверженности затрагивает точно такие же участки мозга, как и физическая боль - в передней поясной коре. Применение обезболивающих значительно сократило активность этих участков и улучшило состояние людей, пишет МедикФорум.