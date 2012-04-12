Полиция не пыталась предотвратить столкновения на акции против фестиваля азербайджанских фильмов

12 апреля 2012

Фестиваль азербайджанских фильмов «Стоп», проведение которого было намечено на 15:00 в гюмрийском клубе журналистов «Аспарез», не состоялся в целях безопасности организаторов, зрителей и журналистов.

Об этом зрителям сообщил организатор фестиваля, глава Кавказского центра миротворческих инициатив, правозащитник Георгий Ванян. Эту информацию он сообщил и нескольким зрителям и журналистам из Еревана, находящимся в автобусе и еще не доехавшим до Гюмри.

По словам Ваняна, со вчерашнего дня в Гюмри создалась такая ситуация, что он даже не исключает кровопролития. Перед клубом «Аспарез» собралась разъяренная толпа, среди них были люди с флагами «Дашнакцутюн», а правоохранительные органы не гарантировали безопасность участников мероприятия.

Во время акции протеста были зафиксированы случаи столкновений, сообщает Ванян, однако, когда была совершена попытка нападения на него самого, полицейские тотчас испарились.

Георгий Ванян также заявил, что кампания против фестиваля и призывы к террору организаторов направлялись местными властями и лично мэром Гюмри Варданом Гукасяном. Позднее правозащитник выступит с объемным заявлением.

Напомним, что на вчерашней акции против фестиваля Гукасян, в частности, заявил:

«Я не верю, что они из армянского народа, в их жилах течет кровь врага. Таким людям не должно быть места в Гюмри».

Инициатор фестиваля азербайджанских фильмов в армянском городе Гюмри Кавказский центр миротворческих инициатив выступил с заявлением в связи с прошедшим митингом протеста, угрозами в адрес организаторов и готовящихся против них и мероприятия мерах:

«Против «STOP» фестиваля азербайджанских фильмов развернута очередная кампания клеветы. Через СМИ и на массовом митинге, прошедшем в Гюмри 11 апреля, была распространена ложная информация о целях фестиваля и фильмах, которые вошли в его программу. Со стороны государственных и общественных деятелей прозвучали прямые угрозы не допустить проведение фестиваля ценой нарушения закона. Их выступления содержали подстрекательства к актам насилия в отношении организаторов фестиваля, а также в отношении организации, предоставившей помещение фестивалю – Клуба журналистов «Аспарез» и тех граждан, которые придут на фестиваль.

Основываясь на видеоматериалах и репортажах армянских СМИ, освещающих митинг протеста против проведения Фестиваля азербайджанских фильмов, и принимая во внимание свидетельства очевидцев, заявляем, что за создание искусственной напряженности вокруг фестиваля, за возможные провокации и проявления насилия в отношении организаторов и участников фестиваля, намеченного на 12 апреля, ответственность несет лично мэр города Гюмри Вардан Гукасян, под руководством которого осуществляется кампания пропаганды террора».