Бывший мэр Гюмри избил руководителя своей администрации - газета

14 сентября 2012

Уже бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян избил руководителя своей администрации Бориса Алексанова за то, что тот подружился с новым градоначальником второго по величине армянского города Самвелом Баласаняном, пишет газета «Жоховурд», ссылаясь на свои источники.

Корреспондент издания обратился за комментариями к пресс-секретарю Гукасяна Лилит Агекян, которая ответила: «Вы разогреваете ситуацию на пустом месте. Это сплетни».

На выборах мэра Гюмри, состоявшихся 9 сентября, победил член партии «Процветающая Армения» Самвел Баласанян, которого поддержал президент Армении, глава правящей Республиканской партии Серж Саргсян. Баласанян набрал 27 500 голосов. На этот раз Вардан Гукасян не выдвигался.