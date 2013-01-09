Кандидат в президенты Айрикян попросил прощения у баранов мира

9 января 2013

Председатель Объединения «Национальное самоопределение», кандидат в президенты Армении Паруйр Айрикян извинился перед всеми баранами мира за то, что назвал таковыми людей, «продающих семьи за предвыборную взятку». Об этом политик заявил на встрече с журналистами.

«Тот, кто, получив деньги, отдает свой голос заплатившему ему, а не выбирает согласно своим убеждениям, все равно, что мужчина, который за деньги продает своих жену и детей. Продажа родины и продажа права участия в управлении родиной ужаснее продажи собственной жены», - сказал кандидат в президенты.

По его мнению, подонком является не только раздающий взятки, но и ее получатель предстает продажным существом. «Нужно избавиться от этого явления, если мы хотим жить как нация и как люди».

Что касается сбора средств, который Айрикян объявил в надежде на финансовое содействие общества для обеспечения его участия в предстоящих выборах, кандидат заявил, что в ходе визитов в квартиры граждан набралось в несколько раз меньше средств, чем в прошлый раз.

«Есть немаленькая сумма, но мы учитываем, что были праздники, у людей тяжелое экономическое положение, и в эти дни они делали долги. Нам удается собрать необходимый минимум», - сказал Айрикян.

Он также сообщил о «довольно серьезных» запросах и их интересных результатах. «Например, только половина голосовавших за Республиканскую партию Армении отдаст свой голос Сержу Саргсяну, однако стоит отметить, что какой-то процент «Процветающей Армении» проголосует за Сержа Саргсяна. Так что сегодняшняя ситуация, сложившаяся в результате нездоровых подходов, может измениться в условиях свободы слова».

Паруйр Айрикян коснулся также темы лозунгов, отметив, что каждый из выделенных им может стать его лозунгом на выборах – «Тот, кто привел к независимости Армении, приведет и к ее свободе», «Самоопределение – необходимое и достаточное условие для усиления личности и нации», «Настал исторический момент – Паруйр Аршавирович Айрикян», «Да возвысимся мы любовью к родине, освободим Армению».