Выборы президента Армении не будут перенесены

5 февраля 2013

Президентские выборы в Армении состоятся 18 февраля, так как кандидат Паруйр Айрикян решил не обращаться в Конституционный суд с требованием отложить их. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат кандидата Левон Багдасарян.

По его словам, несмотря на то, что возникло непреодолимое препятствие, Айрикян исключает проведение новых выборов. Кроме того, он назвал глупостью слухи о том, что он принял такое решение в результате сделки.

Ранее Паруйр Айрикян не исключал вероятность переноса выборов на 2 недели.

Статья 52 Конституции предусматривает отсрочку выборов на две недели в случае возникновения непреодолимых препятствий для кандидата. Соответствующее решение может быть принято лишь со стороны Конституционного суда Армении в соответствии со статьями 100 и 101 на основе заявления самого кандидата.