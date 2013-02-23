На жителей Аштарака оказывали давление до митинга Раффи Ованисяна

23 февраля 2013

Вечером 22 февраля начальник дорожной полиции Аштарака дал приказ отправлять автомобили такси-служб на площадь имени Нерсеса Аштаракского, где должен был состояться митинг кандидата в президенты, занявшего, согласно официальным предварительным данным, второе место (37%) Раффи Ованисяна. Один из таксистов был вынужден приехать из села, чтобы не потерять работу.

«Ну, приехали сюда, и что? Митинг не состоялся?», - обратилась к таксистам участница сегодняшнего митинга. По словам таксиста, люди не понимают, что они боятся лишиться работы, иначе не стали бы приезжать на своих новых машинах и «подвергать их опасности».

По словам аштаракца Месропа Ганичяна, директорам всех школ было сказано, что их уволят, если кого-либо из учителей увидят на митинге Раффи Ованисяна. Тем не менее, на встречу с кандидатом в Аштараке с населением 25 000 пришли 3 тысячи человек, это, по словам аштаракцев, беспрецедентно.

Обращаясь к народу, депутат от фракции «Наследие» Рубен Акопян назвал победу Раффи Ованисяна «победой добра», и для доведения этого дела до конца «нужно вести цивилизованную борьбу».

«Ждите не сиюминутности, а длительной борьбы», - сказал депутат.

Затем прибыл Раффи Ованисян. Он вошел в здание мэрии, поприветствовал мэра, затем вернулся на площадь. Собравшиеся скандировали «президент!», однако Рубен Акопян напомнил, что основным лозунгом их борьбы является «Армения!».

Раффи Ованисян заявил, что вне зависимости от решения властей – дестабилизировать ситуацию или нет – он не пойдет ни на какой незаконный шаг, «крови армян пролито не будет».

Лидер «Наследия» поприветствовал отставку главы Ширакской области Ашота Гизиряна и призвал главу Арагацотна сделать то же самое.

По словам Ованисяна, это не последняя встреча. Он пообещал вернуться в Аштарак.