Экс-кандидат в президенты Армении арестован за покушение на соперника

6 марта 2013

Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности о применении двухмесячного ареста в качестве меры пресечения в отношении эпосоведа Вардана Седракяна, баллотировавшегося на прошедших 18 февраля президентских выборах.

Ранее сообщалось, что в офисе Седракяна был проведен обыск, а сам он был вызван в следственное управление СНБ, где ему было предъявлено обвинение в организации покушения на жизнь другого кандидата в президенты Армении - Паруйра Айрикяна.

Сам Седракян в течение всего вторника в разных СМИ постоянно заявлял, что никаких следственных действий в его отношении не проводилось. В пресс-центре Службы национальной безопасности отказались от комментариев, а телефон Седракяна в настоящее время не отвечает.

Покушение на Айрикяна было совершено 31 января. Он получил огнестрельное ранение в область плеча, после чего был успешно прооперирован в больнице. Айрикян был выписан 11 февраля, продолжая обследование в амбулаторном порядке.

По делу о покушении на Айрикяна 7 февраля были задержаны двое мужчин - ранее судимый за незаконный оборот наркотиков Хачатур Погосян (1966 года рождения) и Самвел Арутюнян (1972 года рождения). Позднее оба дали признательные показания. В доме Погосяна был обнаружен пистолет марки «Наган», из которого были произведены выстрелы. Выяснилось также, что оба ранее работали у Седракяна. Сам эпосовед ранее опроверг свою причастность к покушению, однако не исключил, что может быть арестован после выборов.