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Серж Саргсян готов работать «без шоу». Ответ оппоненту

Серж Саргсян благодарен объявившему 10 марта голодовку на площади Свободы Раффи Ованисяну за принятие его предложений, озвученных на их февральской встрече, и присланные им предложения. Об этом Саргсян написал в письме лидеру «Наследия», в котором он ответил на предложения Ованисяна. Напомним, что ранее Саргсян заявил, что предложил оппоненту обменяться предложениями.

«Как ни далек адресованный мне материал от должных представлений о формировании государства и государственной власти и как ни противоречит он действующей Конституции, тем не менее, он может помочь в начале эффективного диалога. Меня радует, что Вы готовы взять на себя функции серьезного контроля, как это подобает серьезной оппозиции, и в этом вопросе наши представления, похоже, довольно близки. Я уверен, что если мы начнем вместе целенаправленно работать, основываясь на общности наших представлений, мы неминуемо добьемся результата», - пишет Серж Саргсян.

Кроме того, он призывает Раффи Ованисяна прекратить голодовку.

«Вы восстановите свои силы в течение одного-двух дней, и мы вместе, спокойно, без шоу, начнем работать, работать серьезно, даже принимая во внимание представленные Вами, хотя очень сырые на данный момент, предложения», - написал Саргсян.

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