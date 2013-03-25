Серж Саргсян готов работать «без шоу». Ответ оппоненту

25 марта 2013

Серж Саргсян благодарен объявившему 10 марта голодовку на площади Свободы Раффи Ованисяну за принятие его предложений, озвученных на их февральской встрече, и присланные им предложения. Об этом Саргсян написал в письме лидеру «Наследия», в котором он ответил на предложения Ованисяна. Напомним, что ранее Саргсян заявил, что предложил оппоненту обменяться предложениями.

«Как ни далек адресованный мне материал от должных представлений о формировании государства и государственной власти и как ни противоречит он действующей Конституции, тем не менее, он может помочь в начале эффективного диалога. Меня радует, что Вы готовы взять на себя функции серьезного контроля, как это подобает серьезной оппозиции, и в этом вопросе наши представления, похоже, довольно близки. Я уверен, что если мы начнем вместе целенаправленно работать, основываясь на общности наших представлений, мы неминуемо добьемся результата», - пишет Серж Саргсян.

Кроме того, он призывает Раффи Ованисяна прекратить голодовку.

«Вы восстановите свои силы в течение одного-двух дней, и мы вместе, спокойно, без шоу, начнем работать, работать серьезно, даже принимая во внимание представленные Вами, хотя очень сырые на данный момент, предложения», - написал Саргсян.