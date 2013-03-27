В Ереване обсудили деятельность столичного мэра

27 марта 2013

Люди борются и не намерены отступать и покидать площадь Свободы. Об этом в ходе обсуждения в рамках гражданского совета в центре Еревана заявил активист Даниель Иоанисян.

«В этой стране нет ни одного человека, поддерживающего Сержа Саргсяна. Даже среди полицейских, в армии. Даже если власти выберут силовой сценарий, не найдется ни одного рядового, который станет стрелять в народ», - уверен Ионисян.

Он призвал присутствующих сломать навязанные обществу стереотипы, например, о том, что власти сильны, а Тарон Маргарян был хорошим мэром. Ионисян заявил, что столичный мэр посадил цветы в центре Еревана и установил скамейки за счет налогоплательщиков, да еще с «откатами», что жители столицы ездят согнувшимися в маршрутных такси, асфальт портится в течение трех лет, а единственная ярмарка книг в городе закрыта.

С призывом сломать стереотипы и противостоять пропаганде некоторых оппозиционных сил выступила и блогер Изабелла Абгарян. Она сообщила о получении писем с вопросами, не угасает ли движение лидера «Наследия», объявившего голодовку и несогласного с официальными результатами президентских выборов Раффи Ованисяна.

«Борьба сродни пожару, и пожарники пытаются погасить его, локализуют. Наша борьба погаснуть не может», - заявила Абгарян.

Изабелла Абгарян

Она прокомментировала встречающиеся в соцсетях сомнения по поводу того, что Раффи Ованисян пошел на сделку с властями. По словам блогера, имей он такое намерение, лидер «Наследия» не стал бы прибегать к крайней мере борьбы – голодовке, договорившись с властями на следующий день после президентских выборов.

Активист Апрес Зограбян высказался об экологических проблемах Армении. В качестве важнейшей задачи он назвал избавление от алчных людей, наносящих вред природе и экосистеме и создание системы демократического правления.