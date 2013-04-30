Мэр Еревана считает неприемлемыми спекуляции по поводу его имущества

30 апреля 2013

Действующий мэр, первый номер в списке правящей Республиканской партии Армении к выборам в Совет старейшин Еревана Тарон Маргарян считает неприемлемыми «спекуляции» по поводу его имущества. Об этом он заявил в беседе с газетой «Аравот».

«Резких перемен в списке моего имущества за годы моего пребывания на посту мэра Еревана или заместителя мэра не было. Те, кого очень волнуют такие вопросы, должны обратить внимание на то, чтобы и другие кандидаты были честны в вопросе представления деклараций, потому что зачастую между отмеченным в декларации имуществом и реальным состоянием бывает большая разница», - заявил Маргарян, добавив, что декларировал свое имущество с 2005 года, когда был главой общины Аван.

«Свое имущество декларировал и мой отец, покойный Андраник Маргарян. В прошлом это имущество никогда не становилось предметом общественного внимания, обсуждения или спекуляций», - заявил кандидат-республиканец.

Напомним, что партия «Армянский национальный конгресс» представила генеральному прокурору Армении Агвану Овсепяну сообщение о преступлении, в котором говорится о доходах мэра Еревана.

В ходе предвыборной кампании к выборам в Совет старейшин Еревана АНК неоднократно заявлял, что Маргарян задекларировал имущество в миллионы драмов, что вызывает сомнения, так как после окончания вуза действующий мэр работал в государственной системе.

Зампред партии АНК Левон Зурабян отметил, что республиканцы попросили представить факты, добавив, что доказательства неоспоримы и обвинил Маргаряна в грабеже народа.