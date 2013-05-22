«Непонятно, что произошло». Рубен Айрапетян дал показания по делу избитого до смерти военврача

22 мая 2013

В суде ереванских общин Аван и Нор Норк по делу избитого в ресторане «Арснакар» и скончавшегося в больнице военного врача Ваге Аветяна дал показания владелец ресторанного комплекса, президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.

Как отмечает газета «ЧИ», он всячески пытался убедить суд, что совершенно не знал о происходящем в ресторане. Издание пишет, что, по некоторым данным, в момент инцидента Айрапетян находился в «Арснакаре» и был в курсе происходящего.

Рубен Айрапетян рассказал, что узнал об инциденте в 23:00 того же дня, 17 июня. Ему сообщили о драке, в которой пострадал человек. После чего он позвонил ныне обвиняемому по делу Норайру Айрапетяну, чтобы узнать подробности, кроме того, спросил «не получили ли они телесных повреждений». Норайр сообщил, что военные врачи спокойно самостоятельно покинули территорию комплекса. По словам Айрапетяна, позднее он узнал, что один из военврачей, Ваге Аветян, находится в больнице, где его оперируют.

Предприниматель сообщил, что знает подсудимых с детства, всех, кроме Гарика Маргаряна, «это не те люди, которые могли бы так агрессивно совершить такое. Мне непонятно, что произошло».

У Айрапетяна порядка 1900 сотрудников, и он, по его же словам, не может отвечать за то, чем каждый из них занимается после работы. Он также выразил сожаление, что в момент инцидента не находился на территории комплекса, если бы он был там, ни пострадавшие, ни подсудимые «не посмели бы сделать такое». Рубен Айрапетян выразил недовольство тем, что его обвиняют в совершении преступлений, так как он «ничего не делал и ни о чем не знал». Говоря о волне недовольства широких слоев общества после смерти Ваге Аветяна и акций перед рестораном и его домом, Айрапетян назвал это «политическим шоу», отметив, что знает, кто заказал и заплатил за организацию акции перед его домом.