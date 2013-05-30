КС вернул жалобу прокуроров по делу об убийстве военнослужащих. Адвокат настаивает на возобновлении следствия

30 мая 2013

29 мая уголовная палата Кассационного суда Армении вернула кассационную жалобу прокуроров центральной военной прокуратуры А. Арутюняна, А. Шагиняна и Г. Тадевосяна против оправданных по «делу Матагиса» Размика Саргсяна, Мусы Серобяна, Араика Заляна. Об этом Epress.am сообщил адвокат бывших обвиняемых Айк Алумян.

Этот вердикт означает, что КС согласен с Апелляционным судом. Напомним, что прокуроры оспаривали вердикт Апелляционного суда от 26 марта 2013 года, который оставил неизменным оправдательный приговор суда общей юрисдикции Ширакской области.

Алумян заявил, что, фактически, все суды констатировали, что следствие по делу должно возобновиться, так как обвиняемые оправданы, однако есть факт преступления и необходимо выяснить, кто убил 2 военнослужащих.

Саргсян, Серобян и Залян обвинялись в убийстве военнослужащих воинской части в Матагисе Романа Егиазаряна и Овсепа Мкртумяна.