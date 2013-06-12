Депутат предложил министру пригласить посла Ирана в МИД, если тот солгал о цене на газ

12 июня 2013

В ходе заседания Национального Собрания депутат Арам Манукян (Армянский национальный конгресс) поинтересовался у министра энергетики Армена Мовсисяна, когда был заключен договор о повышении цены на газ?. Даты министр не вспомнил. Тогда депутат попросил назвать хотя бы месяц, но и этого Мовсисян вспомнить не сумел.

«Подтекст вопроса таков: мы должны сравнить названную вами дату с двумя другими – датой заявления Сержа Саргсяна – 18 марта, - когда он назвал клеветой слухи о подорожании газа, и днем президентских выборов, 18 февраля», - заявил оппозиционер.

«Это точно было позднее. Проверим и скажем конкретно», - ответил Мовсисян.

С вопросом о тарифе на газ к министру энергетики обратился и член фракции «Наследие» Александр Арзуманян. Он сослался на заявление посла Ирана о том, что Иран намерен предоставить Армении газ по более низкой цене, чем это делает Россия. Министр опроверг заявление посла, заявив, что для Армении нет газа дешевле российского. Арзуманян призвал вызвать посла Ирана в МИД для дачи объяснений, если он сделал ложное заявление.

На прошлой неделе Комиссия по регулированию общественных услуг приняла решение о подорожании газа и электроэнергии. Днем киловатт энергии будет стоить 38 драмов вместо прежних 30, ночью – 25 вместо 28, стоимость кубического метра газа для населения составит 156 др.