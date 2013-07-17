Избитый в ресторане армянского олигарха Ваге Аветян не мог выздороветь – врач

17 июля 2013

После избиения 17 июня в ресторанном комплексе «Арснакар», принадлежащем президенту Федерации Футбола Армении, предпринимателю Рубену Айрапетяну, скончавшийся 29 июня 2012 года Ваге Аветян был доставлен в больницу в таком состоянии, что его выздоровление было исключено. На допросе в ходе судебного заседания по делу «Арснакара» об этом заявил врач Мурацанского военного госпиталя, заведующий отделением нейрохирургии Арман Акопян.

Акопян также заявил, что у Аветяна была зафиксирована смерть головного мозга.

«Сторона защиты долгое время пытается доказать, что смерть наступила не в результате избиения, однако показания врача опровергают эту версию», - заключает газета «Айкакан жаманак».