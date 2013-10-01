Военпрок исказил факты в деле о перестрелке у дома бывшего армянского губернатора - депутат

1 октября 2013

В правовой стране следствие, проведенное генеральной прокуратурой в связи с инцидентом у дома экс-губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна, могло привести к устранению Геворга Костаняна с должности военного прокурора, а не выдвижению его кандидатуры на пост генпрокурора. «Очевидно, что на должности генерального прокурора Геворг Костанян будет тем же Агваном Овсепяном, но без ноттингемского диплома. Я проголосую против кандидатуры Костаняна». Об этом во вторник, 1 октября, в Национальном Собрании заявил член фракции «Армянский национальный конгресс» Никол Пашинян.

По поводу инцидента у дома Сурика Хачатряна он заявил, что следствие проходило с нарушениями. По словам депутата, на следующий день после произошедшего Костанян сделал заявления, предопределившие процесс, в частности, сказал, что в момент инцидента Сурик Хачатрян спал в своем доме.

«Орган предварительного следствия считает доказанным, что 4 огнестрельных ранения нанесли Тигран и Зарзанд , хотя не выяснено, кто из них нанес конкретное ранение и с какой позиции. Это важно, потому что было бы доказано, что смертельное ранение Будагян получил сверху вниз, чего не могли сделать ни Зарзанд, ни Тигран, потому что они находились на одной плоскости с Будагяном», - заявил Никол Пашинян. Депутат не считает случайным и распространение беззвучного варианта видеозаписи с места инцидента.

«После просмотра со звуком станет очевидно, что кто-то окликнул Аветика Будагяна. Будагян, услышав это, обернулся. Орган предварительного следствия не выяснил, кто его окликнул.

Вчера, отвечая на мой вопрос, Костанян сказал «не важно, кто окликнул». Я утверждаю, что важно, так как если выяснится, что это был Сурик Хачатрян, версия Костаняна о том, что Хачатрян в этот момент спал, будет полностью уничтожена», - в частности, сказал депутат.

После сопоставления вышеотмеченных фактов, продолжает Пашинян, становится ясно, что орган предварительного следствия – военная прокуратура – во главе с нынешним кандидатом на пост генерального прокурора Армении Геворгом Костаняном сделал все, чтобы обойти, исказить факты, которые позволили бы всерьез исследовать появившуюся в прессе версию, согласно которой, смертельное огнестрельное ранение Аветику Будагяну мог нанести Сурик Хачатрян.

«Факты могли свидетельствовать о том, что мы имеем дело не с необходимой обороной, как случившееся было квалифицировано руководимой господином Костаняном структурой, а с фактом преднамеренного убийства Аветика Будагяна», - заключил оппозиционер.