«Сельчанин не деревенщина». Армянский агроном судится с кредитной компанией

4 ноября 2013

Кредитная компания «GFC general financial and credit company» по программе «Вызовы тысячелетия» выдавала сельхозкредиты 5 хозяйствам села Айкашен Армавирской области Армении. Однако сельхозкредиты не только не способствовали развитию хозяйства сельчан, а привели к тому, что люди либо эмигрируют, либо обращаются в суды. Об этом Epress.am рассказала жительница села Айкашен Лариса Асрян, муж и сын которой также уехали из страны.

По ее словам, кредитная компания подала в суд на 4 семьи на основании нарушения ими условия - использовали кредит не по назначению, - а иск против нее самой компания считает необоснованным.

Асрян заявила, что, обратившись в суд, банк попытался получить обратно кредиты, взятые сельчанами на 5 лет, так как драм обесценился, и компания могла понести убытки. Компания потребовала деньги, и хозяйства вынуждены были продать свои теплицы, нарушив договор. Однако наша собеседница не пошла «на эту провокацию», хоть это и не избавило Асрян от судебного процесса. Согласно условиям кредитования, если сумма используется не по назначению, компания имеет право немедленно потребовать деньги обратно. В случае Ларисы Асрян кредит был использован по назначению – теплицы не были проданы или разрушены.

В 2010 году Асрян заключила договор с компанией на 5 лет с процентной ставкой 12%- на 2 теплицы, общая площадь которых составляет 520 кв.м. После урагана 24 апреля 2011 года полиэтиленовый навес теплицы пришел в негодность, и семья обратилась в компанию с просьбой предоставить дополнительные 500 000 драмов (более $1200) на ремонт теплицы. На этот раз компания выдала 350 тысяч с процентной ставкой 24%.

В то время, по словам нашей собеседницы, еще действовала программа «Вызовы тысячелетия», однако кредитная организация снова выдала сумму в виде кредита, а не субсидировала по 6%, что должна была сделать, согласно решению правительства.

Для погашения процентов по двум кредитам семья «продала все ценное». Погасив проценты в 2012 году, семья Асрянов не смогла выплатить основную сумму кредита, и были наложены штрафы, несмотря на решение правительства, согласно которому, необходимо идти навстречу пострадавшим сельским хозяйствам и не накладывать штрафы.

«Абсолютно цинично заявляют, что решение правительства не имеет для них никакого значения. Интересно, в какой стране мы живем?», - заявила Асрян.

В августе кредитная организация обратилась в суд с требованием о выплате всей суммы. Это, по словам агронома, незаконно, так как компания имела бы право сделать это только в случае, если бы Асрян использовала сумму не по назначению, в течение 2 месяцев не погашала бы проценты или совершила правовое нарушение. По словам Ларисы Асрян, не имея оснований для обращения в суд, компания наложила на нее фальшивые штрафы.

В настоящее время дело находится в Апелляционном суде. У Асрян имеются все договоры, все чеки о выплате сумм, поэтому она уверена, что может доказать беззакония, совершенные кредитной организацией.

«Они считают сельчанина такой деревенщиной, которая ничего не понимает. Я не буду платить, пока суд не выяснит, кто из нас прав», - заявила Асрян.

Наша собеседница пострадала и от града в мае этого года. Были испорчены 60% поля арбуза Асрян, размер ущерба составил порядка 800 000 драмов (почти $2000).