С 1 января в Ереване подорожает транспорт – источник

5 ноября 2013

Мэрия Еревана намерена поднять цену на проезд в общественном транспорте до 150 драмов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Айкакан жаманак».

Издание отмечает, что власти, учитывая горький опыт, когда после летних акций протеста им пришлось понизить тариф, выбрали для подорожания новогодние праздники, предположив, что реакция общественности не будет такой же бурной, как в прошлый раз, кроме того, будет холодно и молодые люди не выйдут на улицу.

«Причем, поначалу, согласно тем же источникам, будет объявлено, что тариф вырастет до 200 драмов (вместо нынешних 100), а потом гражданам Армении сделают одолжение и, по прогнозам властей, все будут довольны, что платить придется 150. И хотя политическое решение считается принятым, у властей серьезные опасения, что ее расчеты могут и не сработать, а решение о подорожании транспорта может привести к социальному бунту», - заключило издание.