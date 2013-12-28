Родные армянского революционера и его сторонников требуют снять запрет на свидания

28 декабря 2013

Жены и другие родственники арестованных на шествии Шанта Арутюняна 5 ноября выступили с заявлением и потребовали устранить запрет на свидания, который они считают преследованием их семей. Участница пресс-конференции, жена Арутюняна Рузанна Бадалян напомнила, что даже арестованные по громкому делу 1 марта 2008 года имели право на свидания с родными.

Бадалян считает, что жизни находящегося в заключении Арутюняна угрожает опасность. Она также не исключает, что запреты применяют для сокрытия следов насилия. «Несколько дней назад Шант Арутюнян потребовал отменить запрет, а в случае невыполнения требования он намеревался прибегнуть к крайним мерам, а точнее – начнет голодовку. Требование было отклонено, Шант и его друзья остаются в изоляции, свидания и звонки запрещены. 24 декабря Шант объявил голодовку, требуя гарантировать свою безопасноть. Мне также известно, что у него проблемы со здоровьем, он принимает лекарства без пищи, много курит и его здоровье уже под угрозой», - сказала Бадалян, добавив что изоляция мужа отрицательно влияет как на ее, так и на психику 14-летнего сына. «Речь о всех арестованных. Ни о ком из них нет информации. Сегодня последний рабочий день, и сложно сказать, что с ними будет до 8 января».

Участники встречи также отмечают, что все это время говорилось только о травмах, полученных полицейскими, не упоминая о том, что стражи правопорядка выступали в качестве провокаторов, «серьезных повреждений у них не было». «Очевидно, что к этим 13 политзаключенным проявляют дискриминационное отношение, власти заявили, что арестованные – авантюристы, которые пошли на такой шаг не зная, чем заняться. Все арестованные по этому делу – патриоты, и властям это хорошо известно», - сказал брат Севака Мнацаканяна Масис Мнацаканян.

Он поинтересовался, почему их не арестовали раньше, если их действия были незаконны. «Ребята заранее заявили о своих действиях, и если их не арестовали, значит, не видели в их действиях беззакония», - сказал Мнацаканян.

Отметим, что 28 декабря срок заключения Шанта Арутюняна продлили на 2 месяца. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.