Здание Минфина Армении кишит охранниками нового министра

30 апреля 2014

Бывший председатель Комитета по госдоходам Армении, министр финансов Гагик Хачатрян уже перебрался на новое рабочее место, что стало причиной кардинальных перемен в Минфине, пишет газета «Айкакан жаманак».

Сотрудники министерства сообщили изданию, что здание кишит охранниками Гагика Хачатряна. Они следят за передвижением сотрудников, осуществляют контроль в коридорах, часто заходят в кабинеты. Связь сотрудников с новыми министрами устанавливается через охранников.

Сотрудники также сообщили, что охранники ведут себя в здании министерства, «как им подобает»: громко и со специфическими «шутками».