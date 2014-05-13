Гулузаде: Путин может пойти на провокацию против Азербайджана

13 мая 2014

Пока Россия не будет нейтрализована глобальными санкциями экономической, дипломатической и прочих областях, ни о каком мире в Карабахе говорить нельзя. Об этом в интервью Contact.az заявил азербайджанский политолог Вафа Гулузаде.

«Более того, есть опасность того, что Путин, видя свою безнаказанность в связи с Украиной, может пойти на провокацию против Азербайджана, так как наша страна открыта для удара с трех сторон. Одно время в нашей прессе высказывались опасения, что Россия наращивает свои силы на Северном Кавказе. Там уже создан кулак в 70 тысяч штыков. С другой стороны русские военные корабли уже апробировали путь из Астрахани в Баку. Русский военный флот, находящийся в Астрахани, модернизирован.

Россия может организовать в Азербайджане любую провокацию, пятая колонна здесь есть. Поэтому, я еще в 1998 году призывал создать натовские базы в Азербайджане, зная, насколько мы уязвимы», - в частности, сказал политолог.

На вопрос, значит ли это, что он не ожидает никакого изменения, Гулузаде ответил: «В Карабахском вопросе никакого изменения я не ожидаю. Оккупация Россией Крыма произошла благодаря модернизации Путиным армии и применения современных технологий информационной войны.

Как может Запад решить Карабахский вопрос, что изменилось в его подходе к этому вопросу Ровным счетом ничего.

Запад, конечно, способен экономическими санкциями довести Россию до ручки, чтобы Россия отказалась от экспансионистской политики и пошла на уступки на Южном Кавказе. Но желают ли западные политики этого в условиях углубления экономического кризиса в России, напичканной ядерными боеголовками? Это вопрос».