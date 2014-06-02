Аресты, раненые и погибший: столкновения в Стамбуле

2 июня 2014

В Стамбуле и Анкаре для разгона участников акции, посвященной первой годовщине массовых демонстраций в парке Гези, полиция применила слезоточивый газ. В результате субботних столкновений арестованы минимум 120 человек. Об это со ссылкой на сообщение начальника стамбульской полиции пишет Today`s Zaman.

Столкновения начались в субботу, 31 мая, когда демонстранты прошли шествием по площади Таксим, несмотря на запрет на проведение общественных собраний в этом месте.

По словам должностных лиц, порядка 25 тысяч полицейских окружили ставшую центром протестов площадь Таксим.

Турецкие СМИ сообщают, что десятки людей получили телесные повреждения различной степени тяжести, но официальных данных о числе жертв нет. Сообщается, что стражи правопорядка задержали и избили корреспондента CNN Айвена Уотсона во время прямого включения с площади.

Позже Уотсон написал в Twitter-е, что через полчаса его и съемочную группу освободили.

Один из организаторов акций, движение "Таксим солидарность" призвал в субботу отметить годовщину протестов большим митингом. Но премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу перед группой молодых людей, призвал их не поддаваться, назвал движение террористической организацией, которая, «пользуясь моральной и финансовой слабостью молодежи, пытается ударить по нашему единству, поставив под угрозу нашу экономику».

В воскресенье в Стамбуле прошла другая акция, также завершившаяся столкновениями. В результате столкновения между прокудрской группировкой и националистами в районе Газиосманпаша было ранено, по крайней мере, 3, убит – 1 человек. Столкновения начались после того, как прокурдская группа организовала кампанию с требованием освободить арестованного лидера Курдской рабочей партии Абдуллу Оджалана.

Члены Народной демократической партии собрались в субботу в районе, пытаясь организовать акцию под названием «Свободу Оджалану», которая, однако, была предотвращена, когда их атаковала группа людей с огнестрельным оружием, ножами и металлическими прутьями. 3 члена партии получили лекгие телесные повреждения, другой был доставлен в больницу, где спустя некоторое время умер.