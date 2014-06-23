27 задержанных: полицейские применили насилие к армянским активистам

23 июня 2014

27 человек задержаны в Ереване на акции противников подорожания электроэнергии.

Согласно полиции, основанием для задержания демонстрантов послужила статья 182 кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законным требованиям полиции). Как сообщает корреспондент Epress.am, часть активистов была задержана после акции протеста: они стояли перед зданием Комиссии по регулированию общественных услуг и не совершали никаких действий. При задержании стражи правопорядка применяли насилие и озвучивали ругательства в адрес людей.

Таким образом, в частности, задержали гражданина Арутюна Агламазяна. Товарищи последнего обратились к прибывшему на место замначальника полиции Еревана Валерию Осипяну, требуя объяснить, почему «полицейские похищают людей». Осипян подозвал к себе одного из стражей правопорядка, который сообщил, что молодой человек подошел к полицейскому и нанес ему удар кулаком.

Активисты заявили, что слова полицейского не соответствуют действительности. Отметим, что, по утверждению участников акции, полицейские намеренно оставляли закрытыми окна "газели", в которую впихивали задержанных. С учетом 35-градусной жары, присутствовавшие требовали устроить вентиляцию.

На вопросы журналистов о подчеркнуто агрессивном поведении полицейских Осипян ответил следующим образом: «Во-первых, акция была спонтанной, так как планировалась в «Фейсбук»-е. Во-вторых, полицейские, да, имеют право применить силу, если это необходимо для сохранения общественного порядка».

Отметим, что полицейские отобрали и увезли в отделение громкоговоритель активистов, а также препятствовали работе журналистов.

В настоящее время группа активистов собралась у отделения полиции в ереванском административном районе Кентрон. Адвокатам Геворгу Давтяну и Авагу Лалаяну пока не разрешают встретиться с задержанными.