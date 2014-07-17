В армянском селе нет питьевой воды. Сельский глава отрицает

17 июля 2014

В селе Гарни Котайкской области, поставляющем питьевую воду в Ереван и некоторые общины Араратской области, серьезные проблемы с водой. По словам местных жителей, только 20% села получают чистую питьевую воду, и то - в определенные часы. Другие таскают воду ведрами из родников. В беседе с Epress.am сельский глава Ашот Варданян заявил, что в текущем году проблема воды стала серьезнее по причине засухи. По его словам, если в прошлом с гор в село стекало 120 литров воды в секунду, то в 2014-ом – только 30 л.

Занимающий должность главы сельской администрации с 1996 г. Варданян также отметил, что в последний раз такая засуха была зафиксирована в 1997 году. «Но это неправда, что люди остались без воды. При помощи электродвигателя мы поставляем воду в дома, просто не круглосуточно – утром и вечером».

Недовольство сельчан по поводу качества воды в какой-то мере обосновано, сказал наш собеседник. В качестве причины он назвал ветхость труб.

«Трубы не меняли с 1960 года. Сейчас мы пытаемся их сменить. Уже построили 10 из 58 км. Кроме того, в будущем году объем воды увеличится, жители не будут недовольны, так как в Гегарде построено водохранилище, которое обеспечит Гегард водой, а в нашем селе объем воды увеличится», - заявил Ашот Варданян.

Местные жители, в свою очередь, утверждают, что подобные обещания давали и раньше, однако их никогда не выполняют.

«В моем доме нет питьевой воды уже 10 лет. Мы даем воду всему миру, а у самих нет питьевой воды. Говорят, что вода в Гарни самая вкусная, но мы ее не получаем», - заявил сельчанин, пожелавший остаться неизвестным.