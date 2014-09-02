Какие товары подорожают после вступления Армении в ЕАЭС

2 сентября 2014

Организация «Объединение осведомленных граждан» распространила статью Грайра Манукяна касательно роста цен, ожидаемого после вступления Армении в Евразийский экономический союз.

На сайте министерства экономики Армении размещены предусматриваемые для импорта 11 553 наименований товаров таможенные ставки в Армении и странах Таможенного союза или Евразийского экономического союза. Исследование этих списков показывает, что в случае 60% товаров в ТС действуют ставки выше, чем в Армении. В случае 14.5% ставки выше в Армении. То есть, если бы Армения импортировала все эти товары не из стран ЕЭАС, это бы означало, что в Армении подорожают 7000 товаров, а в случае 1700 цены бы снизились.

Однако Армения эти товары не импортирует, почти 25% импорта производится из стран Таможенного союза. Значит, в этом случае изменений цен не будет. Множество товаров импортируется по незначительной цене, это не товары первой необходимости, они не представляют интереса. Интерес представляют порядка 900 наименований товаров: министерство экономики Армении проводило переговоры с ТС по поводу временного неповышения или постепенного повышения таможенных ставок на эти товары. К августу 2014 года этот список так и не опубликовали. Если по части этих 900 товаров Армении не будут предоставлены льготы, то, по словам бывшего министра экономики Ваграма Аванесяна, на момент вступления в Евразийский экономический союз в Армении возникнет дополнительный рост цен в 1.5%. 13 мая 2014 года новый министр экономики Карен Чшмаритян заявил, что во время переговоров с Таможенным союзом была достигнута договоренность по вопросу таможенных пошлин на товары, имеющие для Армении важное социальное значение.

Отметим, однако, что даже в случае исключений по части повышения таможенных пошлин на товары, имеющие важное значение для Армении, исключения коснутся сроков подорожания. Иными словами, вступление Армении в ЕАЭС приведет к росту цен, просто в лучшем случае он может быть распределен на несколько лет.

Теперь посмотрим, какие именно товары подорожают. Рассматривая список импортируемых в Армению товаров с наиболее высокой таможенной ценой и сравнивая ставки таможенных пошлин на них, можно увидеть, что, к примеру, бензин может подорожать.

Ставка на растаможку бензина в Армении 0%, а в странах Евразийского экономического союза – 5%. Бензин в Армению импортируется в основном из европейских стран, Румынии и Болгарии. То есть, если будут действовать ставки ЕАЭС и Армения продолжит импортировать бензин из этих стран, то данный товар подорожает на армянском рынке почти на 5%. Для импорта пшена в Армении тоже действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины, в ЕАЭС – 5%. Однако на нас это никак не отразится, потому что пшеница импортируется из России и немного из Казахстана.

Ощутимые подорожания ожидаются особенно на рынке медикаментов. По шкале дороговизны импортируемых в Армению товаров лекарства занимают 6-ое место после газа, нефтепродуктов, золота и бриллиантов. Для импорта лекарств в Армении действует нулевая ставка, а в Таможенном союзе – 8-12.5%. И так как большая их часть привозится из европейских стран (Франция, Германия, Швейцария, Италия) и США, очевидно, что цена на лекарства может вырасти на 8%.

Для импорта сахарного песка в Армении действует таможенная ставка 10%, в 2013 году было импортировано сахарного песка на $40 млн. По нынешним ценам 10-процентная ставка составляет $60-65 за тонну, По кодексу ЕАЭС, за тонну сахарного песка в среднем взимается $250. И так как в основном Армения импортирует этот товар из Бразилии и Украины, здесь также ожидаются существенные подорожания.

Наиболее ощутимым будет подорожание (использованных) автомобилей, импортируемых из вторичного рынка, очень малая часть которых сегодня импортируется из РФ. Так, таможенная пошлина на импорт автомобилей в Евразийском экономическом союзе начинается с 25% (в некоторых случаях таможенная пошлина высчитывается в соответствии с объемом двигателя, и может составить до 50% стоимости). В Армении действует нулевая ставка для российских авто, 10%-ая – для европейских, американских и японских.

К примеру, в 2012 году в Армению экспортировали 32 000 пассажирских авто, российских среди них было всего 2000. За оставшиеся 30 000 выплачивается 10-процентная таможенная пошлина. И когда Армения войдет в ЕАЭС, растаможка всех подобных автомобилей подорожает не только из-за таможенной ставки в 25%, но и по причине методологических изменений расчетов.

В настоящее время в Армении распространены автомобили марки Opel Astra, которые импортируются не из России и розничная цена которой (производство 1997-2000гг.) колеблется в районе $4000. То есть это цена растаможенной машины. При импорте Opel Astra 1998 года сегодня выплачивается максимум $500 (+ НДС и налог на использование природных ресурсов). После вступления в ЕАЭС таможенная пошлина в случае Opel 1998г. составит $5500, то есть в Армении эти автомобили подорожают в 2.5 раза. Словом, если после вступления в Евразийский экономический союз жители Армении будут продолжать отдавать предпочтение европейским, а не российским авто, подорожание в Армении будет крайне ощутимо.

Таким образом, подорожание множества товаров после вступления Армении в ЕАЭС неизбежно, вне зависимости от того, произойдут они сразу после вступления или спустя некоторое время.