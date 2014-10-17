Азербайджан не может вступить в какой-либо союз из-за Карабаха – вице-спикер меджлиса

17 октября 2014

Азербайджан не может вступить в какой-либо союз из-за Карабаха. Как сообщает АПА, об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Милли меджлиса Зияфет Аскеров.

По его словам, у Азербайджана хорошие отношения и с Россией, с Евросоюзом и Европарламентом: «Мы не ставим отличий, и не пытаемся налаживать с кем-то более близкие отношения. Азербайджан находится на таком этапе развития, что интерес к нашей стране у многих стран, в том числе, у России, возрос. Безусловно, мы строим внешнюю политику на национальных интересах».

Коснувшись причин, по которым Азербайджан не вступает в Таможенный союз Евразийского экономического союза, Аскеров отметил, что Азербайджан н еможет стать членом какого-либо союза из-за Карабаха.

«Это такой вопрос, с которым нельзя торговаться. Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов – исконно азербайджанские земли. Мы ни перед кем не ставили вопрос о вступлении в какой-либо союз, чтобы потом Карабах отдали нам», ֊ заявил азербайджанский вице-спикер.