В Армении предлагают обеспечить пособие для будущих мам за счет налога на роскошь

23 октября 2014

23 октября акция перед зданием правительства Армении требовала не принимать закон, попирающий, по словам демонстрантов, права молодых работающих матерей.

Министерство труда и социальных вопросов предусматривает поправки к законам о пособии по временной нетрудоспособности и госпособиям и учреждение пособий для неработающих матерей за счет сокращения пособия работающим.

На протест пришли в основном молодые женщины, недовольные законопроектом. Они считают документ несправедливостью к работающим, так как он вынудит женщину «скорее оставить ребенка без ухода и приступить к работе». Участники акции считают, что помогать неработающим мамам необходимо, однако, к примеру, за счет повышения налога на роскошь. Даже если в бюджете нет средств для неработающих женщин, не стоило вдвое увеличивать зарплаты депутатам, считают они.

22 октября инициаторов акции пригласили на встречу с сотрудниками министерства труда и социальных вопросов. Представитель «Женского ресурсного центра» Татевик Агабекян сообщила Epress.am, что встреча не увенчалась успехом, и они ушли до завершения обсуждения. «Что бы мы ни предлагали, против чего бы ни высказывались, нам отвечают «нет, это самый оптимальный вариант». То есть они не были готовы к обсуждению, к уступкам», - заявила Агабекян.

Пресс-секретарь министра Ануш Даниелян сообщила корреспонденту Epress.am, что министерство открыто для предложений, и они не только выслушали женщин, но также записали их предложения, которые, по словам собеседницы, даже не имеют отношения к ведомству, к примеру, о повышении налога на роскошь.

Надпись на плакате "Я еще не родился, а вы уже отнимаете деньги на мои пеленки"

"Правительство рожает мертворожденные законопроекты. Это и есть безопасная Армения?"